Un voyage musical, entre concert et conférence, qui rend hommage à la première chanteuse lyrique noire française reconnue à l’international avec la participation des Voix des Outre-mer. Concert Voix des Outre-mer hommage à Madame Christiane Eda-Pierre. Un voyage musical, entre concert et conférence, qui rend hommage à la première chanteuse lyrique noire française reconnue à l’international avec la participation des Voix des Outre-mer. La soirée du 3 juillet 2021 réunira plusieurs artistes : Une narration réalisée par Richard Martet, rédacteur en chef d’Opéra Magazine

Les participations exceptionnelles de la soprano Patrizia Ciofi, la mezzo-soprano Karine Deshayes (marraine du concours Voix des Outre-mer), et le contre-ténor Fabrice di Falco (président des Voix des Outre-mer). Une soirée avec les plus grands airs d’opéras ayant fait la renommée de Christiane Eda-Pierre (Le nozze di Figaro, Les Contes d’Hoffmann, Alcina, Lakmé, Il barbiere di Siviglia, La clemenza di Tito…), ponctuée par les moments forts de la carrière de la cantatrice. Après la mort de Christiane Eda-Pierre, en septembre 2020, l’association Les Contres Courants et le comité Voix des Outre-mer ont souhaité dédier des événements culturels à cette artiste lyrique : Hommage en décembre 2020 lors du festival FILAO en Martinique avec une soirée spéciale dédiée au répertoire de la grande cantatrice

Hommage en janvier 2021 réalisé sur France 5, Culturebox et le Pôle Outre-mer lors de la finale du concours Voix des Outre-mer Prolonger cette soirée hommage créée à Saint-Pierre en Martinique dans le cadre du festival FILAO 2020 à l’Opéra de Paris le 3 juillet 2021 salue encore le talent de cette grande artiste. Christiane Eda-Pierre est née à Fort-de-France en Martinique le 24 mars 1932. La nièce de la femme de lettres Paulette Nardal prend très tôt goût à la musique et au chant en particulier. Le chant lyrique s’impose alors comme une évidence dans son choix de profession. Elle connaît de grands succès tant à l’Opéra-Comique qu’au Palais Garnier où elle s’illustre dans Lucia di Lammermoor (Donizetti), Rigoletto, La Traviata (Verdi) et Les Contes d’Hoffmann (Offenbach), qui lui valent un triomphe en 1974 dans la mise en scène de Patrice Chéreau. En 1983, la soprano participe à la création de Saint-François d’Assise de Messiaen avec notamment José Van Dam dans la production. Enseignante au Conservatoire national supérieur de musique de Paris (1977-1997) puis à la Schola Cantorum, elle laisse une trace indélébile dans le paysage français du chant lyrique. Elle aura notamment pour élèves Nora Gubisch, Magali Léger, Roseline Cyrille, Loic Félix etc. Ses disques viennent rappeler qu’elle fut l’une des plus grandes voix françaises de l’opéra. Le 6 septembre 2020, Christiane Eda-Pierre nous a quittés à l’âge de 88 ans. Informations pratiques 3 juillet 2021 / amphithéâtre de l’Opéra Bastille / 20h Entrée libre sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/les-contres-courants/evenements/concert-voix-des-outre-mer-hommage-a-madame-christiane-eda-pierre Production : Association Les Contres Courants, président Julien Leleu Avec le soutien financier de la Fondation Orange et du Groupe GBH Avec la participation de l’Opéra de Paris / France Musique / Pôle Outre-mer France Télévisions / Opéra Magazine Avec sur la scène : Patrizia Ciofi

Opéra de Paris – Bastille 120 Rue de Lyon Paris 75012

