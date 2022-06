Grand concert gratuit du groupe DELUXE Aubagne, 26 août 2022, Aubagne.

Grand concert gratuit du groupe DELUXE

Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

2022-08-26 21:00:00 – 2022-08-26

Bouches-du-Rhône

Sur scène, des costumes encore plus déjantés, colorés et brillant, à l’intérieur d’une scénographie totalement revisitée, qui laissera encore plus de place à leur explosivité et leur dynamisme communicatif.

Sans oublier leur emblématique moustache qui sera encore une fois mise à l’honneur.

Deluxe nous a ainsi préparé, une performance musicale et visuelle encore plus folle, alors «si ça t’a plu, reviens moustachu».

De leur album Stachelight (Janvier 2016) à Boys & Girl (Juin 2019) et Boys & Girl Suite et Fin (Mars 2020), les six amis Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé et Liliboy ont réalisé plus de 500 dates en France et dans le monde.

accueil@tourisme-paysdaubagne.fr +33 4 42 03 49 98 http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/

