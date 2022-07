Grand concert en plein air avec Black M et Jessy Matador Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Grand concert en plein air avec Black M et Jessy Matador Casteljaloux, 10 août 2022, Casteljaloux. Grand concert en plein air avec Black M et Jessy Matador

Casino de Casteljaloux Route de Mont de Marsan Casteljaloux Lot-et-Garonne Route de Mont de Marsan Casino de Casteljaloux

2022-08-10 21:30:00 – 2022-08-10

Route de Mont de Marsan Casino de Casteljaloux

Casteljaloux

Lot-et-Garonne Concert gratuit en plein air sur le parking du Casino : Black M + Jessy Matador

Restauration sur place

Avec le soutien de la municipalité et des associations. Concert gratuit en plein air sur le parking du Casino : Black M + Jessy Matador

Restauration sur place

Avec le soutien de la municipalité et des associations. +33 5 53 64 87 00 Concert gratuit en plein air sur le parking du Casino : Black M + Jessy Matador

Restauration sur place

Avec le soutien de la municipalité et des associations. Casino

Route de Mont de Marsan Casino de Casteljaloux Casteljaloux

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Autres Lieu Casteljaloux Adresse Casteljaloux Lot-et-Garonne Route de Mont de Marsan Casino de Casteljaloux Ville Casteljaloux lieuville Route de Mont de Marsan Casino de Casteljaloux Casteljaloux Departement Lot-et-Garonne

Casteljaloux Casteljaloux Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casteljaloux/

Grand concert en plein air avec Black M et Jessy Matador Casteljaloux 2022-08-10 was last modified: by Grand concert en plein air avec Black M et Jessy Matador Casteljaloux Casteljaloux 10 août 2022 Casino de Casteljaloux Route de Mont de Marsan Casteljaloux Lot-et-Garonne

Casteljaloux Lot-et-Garonne