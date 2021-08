Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret, Sully-sur-Loire Grand concert d’ouverture – Festival internation de trompes Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Sully-sur-Loire

Grand concert d’ouverture – Festival internation de trompes Sully-sur-Loire, 10 septembre 2021, Sully-sur-Loire. Grand concert d’ouverture – Festival internation de trompes 2021-09-10 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-10

par le Comité de la Sange et de la FITF – dans le cadre de la Fête de la Sange – Les Echos de la Jeunesse et les jeunes élèves Des Trompes et Vous sous la direction musicale de Guyaume Vollet – L'ensemble Musical de l'Institut Musical Dromer sous la direction musicale de Nicolas Dromer – Les Louvarts de Bavière venus d'Allemagne secretariat@fitf.org +33 2 38 77 05 85

