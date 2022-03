Grand Concert des élèves Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Grand Concert des élèves Blangy-sur-Bresle, 9 mars 2022, Blangy-sur-Bresle. Grand Concert des élèves Salle des fêtes Rue notre dame Blangy-sur-Bresle

2022-03-09 – 2022-03-09 Salle des fêtes Rue notre dame

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime L’Espace musical de la commune de Blangy-sur-Bresle vous propose le concert des élèves !

A partir de 18h à l’espace musical – Ouvert à tous et gratuit

