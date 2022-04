Grand concert de piano romantique dans les Jardins Valençay Valençay Catégories d’évènement: Indre

Valençay

Grand concert de piano romantique dans les Jardins Valençay, 21 juin 2022, Valençay. Grand concert de piano romantique dans les Jardins Valençay

2022-06-21 19:00:00 – 2022-06-21

Valençay Indre Valençay L a Maison Blüthner, grand facteur allemand de Leipzig, dont le représentant en France se situe à quelques encablures du château. Il s’agit chaque année de promouvoir un jeune artiste de niveau international en lui donnant la possibilité de se produire devant un public avec un grand répertoire. Nino Modebadze, jeune pianiste géorgienne, sera la première à venir se produire au Château. Arrivée récemment en France, elle est diplômée de la Schola Cantorum de Paris. A cette occasion, le concert se déroulera dans la cour d’honneur sous les arcades, à proximité du nouveau bassin et de ses aménagements paysagers.

Programme :

Mendelssohn, var. op 54 /Prokofiev, toccata / Chopin ballade, op. 23

Chopin nocturne 1 op. 48 / Schumann variations Abegg / Scriabine sonate op. 6 A l’occasion de la fête de la musique le Château de Valençay inaugure un nouveau rendez-vous « jeune talent » en partenariat avec la Maison Blüthner. accueil@chateau-valencay.fr +33 2 54 00 15 69 https://www.chateau-valencay.fr/ L a Maison Blüthner, grand facteur allemand de Leipzig, dont le représentant en France se situe à quelques encablures du château. Il s’agit chaque année de promouvoir un jeune artiste de niveau international en lui donnant la possibilité de se produire devant un public avec un grand répertoire. Nino Modebadze, jeune pianiste géorgienne, sera la première à venir se produire au Château. Arrivée récemment en France, elle est diplômée de la Schola Cantorum de Paris. A cette occasion, le concert se déroulera dans la cour d’honneur sous les arcades, à proximité du nouveau bassin et de ses aménagements paysagers.

Programme :

Mendelssohn, var. op 54 /Prokofiev, toccata / Chopin ballade, op. 23

Chopin nocturne 1 op. 48 / Schumann variations Abegg / Scriabine sonate op. 6 © droits réservés

Valençay

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Valençay Autres Lieu Valençay Adresse Ville Valençay lieuville Valençay Departement Indre

Valençay Valençay Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valencay/

Grand concert de piano romantique dans les Jardins Valençay 2022-06-21 was last modified: by Grand concert de piano romantique dans les Jardins Valençay Valençay 21 juin 2022 Indre Valençay

Valençay Indre