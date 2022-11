GRAND CONCERT DE NOËL Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Haute-Garonne Au programme : Le Stabat Mater de Rheinberger, suivi de l’oratorio de Noël de Saint-Saëns !

Un programme exceptionnel pour chœur (choristes recrutés sur audition), grand orgue, orchestre (dont des musiciens du Capitole) et solistes. Il sera dirigé par Clément Lanfranchi. L’association CEMEO présente son grand concert de Noël à Toulouse ! ÉGLISE SAINT-NICOLAS 36 Grande Rue Saint-Nicolas Toulouse

