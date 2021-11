GRAND CONCERT DE NOËL EN GOSPEL Toulouse, 7 décembre 2021, Toulouse.

GRAND CONCERT DE NOËL EN GOSPEL AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse

2021-12-07 20:30:00 – 2021-12-07 23:30:00 AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre

Toulouse Haute-Garonne

Grand concert de Noël au bénéfice de l’association “‘Hôpital Sourire”.

Plus de 20 artistes sur scène pour vous enchanter et vous faire vivre la magie de Noël avec émotion et bonheur !

Les Soulshine Voices & Gospel Choir partageront avec vous un moment musical unique.

Des voix exceptionnelles, des chants rythmés, un chœur puissant qui vous emporteront dans un tourbillon de joie et de bonne humeur !

