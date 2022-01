Grand Concert de Noël de l’église des Blancs-Manteaux Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris Catégorie d’évènement: Paris

Grand Concert de Noël de l’église des Blancs-Manteaux Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux, 22 décembre 2018, Paris. Grand Concert de Noël de l’église des Blancs-Manteaux

Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux, le samedi 22 décembre 2018 à 16:30

A cappella : Dufay – Ramsey – Josquin des Prés – de Lassus – Praetorius & Avec Orgue baroque français : Brossard – Clérambault – Charpentier par l’Ensemble Vocal Camera Vocis Créé par Marie-Elisabeth Sallé, est un ensemble à géométrie variable qui se donne pour but d’explorer la musique vocale du Moyen-âge à nos jours en petits effectifs, du quatuor au chœur de chambre. Ses membres sont de jeunes chanteurs futurs professionnels, en formation dans divers conservatoires de la région parisienne. L’ensemble privilégie des projets transversaux: concert dans le cadre des Journées du Patrimoine, où les pièces vocales dialoguent avec les œuvres d’arts ou autour de chefs-d’œuvre littéraires mis en musique et programme liturgique sur commande. Orgue de Chœur : Rogatien Despaigne

Participation Libre Aux Frais

A cappella : Dufay – Ramsey – Josquin des Prés – de Lassus – Praetorius & Avec Orgue baroque français : Brossard – Clérambault – Charpentier Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 12 rue des Blancs-Manteaux, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-12-22T16:30:00 2018-12-22T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Adresse 12 rue des Blancs-Manteaux, 75004 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris Departement Paris

Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Grand Concert de Noël de l’église des Blancs-Manteaux Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 2018-12-22 was last modified: by Grand Concert de Noël de l’église des Blancs-Manteaux Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 22 décembre 2018 Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux Paris Paris

Paris Paris