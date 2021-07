Aubagne Aubagne Aubagne, Bouches-du-Rhône Grand concert de l’été « The Voice » Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Grand concert de l’été « The Voice » Aubagne, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Aubagne. Grand concert de l’été « The Voice » 2021-07-31 21:00:00 – 2021-07-31 Esplanade de Gaulle Avenue Antide Boyer

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne À ne pas manquer ! Arthur, Jim Bauer, Cyprien Zeni et Louise Mambel, les candidats du fameux télé-crochet The Voice seront au rendez-vous de cette soirée de concert extraordinaire. les Quatre talents lauréats de The Voice 2021 vous proposent une soirée musique live ! contact@mairie-aubagne.com +33 4 42 18 19 19 http://www.aubagne.fr/ À ne pas manquer ! Arthur, Jim Bauer, Cyprien Zeni et Louise Mambel, les candidats du fameux télé-crochet The Voice seront au rendez-vous de cette soirée de concert extraordinaire. dernière mise à jour : 2021-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Aubagne Adresse Esplanade de Gaulle Avenue Antide Boyer Ville Aubagne lieuville 43.29418#5.56756

