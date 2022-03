Grand concert de la Francophonie Scène Jubilee – Dubaï Expo

Scène Jubilee – Dubaï Expo, le dimanche 20 mars à 20:00

L’OIF organise un grand concert avec des artistes francophones pour la célébration officielle de la Journée internationale de la Francophonie. Au programme : – Jenny BSG (Belgique) – Marie-Mai (Canada) – Willy William (France / Ile Maurice) Grand concert de la Francophonie pour la célébration officielle de la Journée internationale de la Francophonie. Scène Jubilee – Dubaï Expo Dubaï منطقة إكسبو 2020

2022-03-20T20:00:00 2022-03-20T22:00:00

Scène Jubilee - Dubaï Expo Adresse Dubaï

