Rencontre exceptionnelle de deux orchestres de jazz ! Un big band parisien et l’autre berlinois, réunissant une quarantaine de musiciens amateurs, se retrouvent autour d’un répertoire festif allant de Count Basie à Hugh Masekela et de Duke Ellington au Rebirth Brass band. Sous la direction de Thierry de Micheaux du coté français et Achim Rothe du coté allemand, l’ensemble I got a big band propose des rencontres musicales du 11 au 16 avril dans la région parisienne. vendredi 14 avril à 20h – Entrée gratuite, sans réservation A l’auditorium de l’auberge de jeunesse Yves Robert : 20 esplanade Nathalie Sarraute, juste à côté de la bibliothèque ! Auberge de jeunesse Yves Robert 20 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel

