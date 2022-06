Grand concert de fin de saison de la Chorale de Cazals à l’Arsénic

Grand concert de fin de saison de la Chorale de Cazals à l’Arsénic, 11 juin 2022, . Grand concert de fin de saison de la Chorale de Cazals à l’Arsénic

2022-06-11 – 2022-06-11 Chants de toutes les époques.

Chansons qui reflètent la diversité culturelle des chanteurs et de la région.

Chorale dirigée par Anke De Bruijn Les choristes de la Chorale de Cazals vous propose leur grand concert de fin de saison.

Venez nombreux profiter de ce moment magique ! Chants de toutes les époques.

Chansons qui reflètent la diversité culturelle des chanteurs et de la région.

Chorale dirigée par Anke De Bruijn ©Chorale-de-Cazals dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville