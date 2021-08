Grand Concert de Chants Traditionnels de Noël Eglise Saint-Sulpice, 23 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 23 décembre 2021

de 20h30 à 22h

payant

Grand Concert de Chants Traditionnels de Noël Orchestre Hélios Chœur Tempestuoso, Chœur de la Gondoire, Chœur Darius Milhaud Direction Jean-Charles Dunand, Alain Guillouzo

Grand Concert de Chants Traditionnels de Noël

Grand Concert de Noël

Chants Traditionnels

Solistes, Chœurs, Orchestre Symphonique et participation du Public

« We Wish you a Merry Christmas » (Britanique), « Mon beau Sapin, roi des Forêts » (Allemand)

« Il est né le divin enfant » (Français), « Les anges dans nos campagnes » (Français), “La Marche des Rois” de Bizet, « Joy to the World » de Haendel, « Hark the Herald Angels Sing » de Mendelsshon, « Jingle Bells » de James Pierpont , «Minuit Chrétien » de Adolphe Adam, «Douce Nuit » de Franz Gruber , « Petit Papa Noël » de Henri Martinet , « Ave Maria » de Charles Gounod, « Entre le bœuf et l’âne gris » de François Gevaert, « Hymne à la Nuit » de Rameau, « Adeste Fideles » de John Francis Wade, « Ave Maria » de Camille Saint-Saëns, « Jésus, que ma joie demeure » de Bach, « L’adieu des bergers » de Hector Berlioz, « Duo des Fleurs » Lakmé, « Es ist ein Ros’ entsprungen » de Michael Preatorius, « Tollite Hostias » de l’Oratorio de Camille Saint-Saëns

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Concerts -> Classique

Eglise Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice Paris 75006

4 : Saint-Sulpice (210m) 10 : Mabillon (219m)



Contact :Association Classique à tout prix 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com http://www.orchestrehelios.com/ https://www.facebook.com/orchelios/ 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com

Concerts -> Classique Étudiants;Ados;Musique;En famille;Enfants

Date complète :

2021-12-23T20:30:00+01:00_2021-12-23T22:00:00+01:00

orchestre helios