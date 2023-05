Grand concert de chants traditionnels de Noël Église de La Madeleine, 23 décembre 2022, Paris.

Le samedi 23 décembre 2023

de 20h45 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif Normal :

Catégorie 1 – 50€,

Catégorie 2 – 40€

Catégorie 3 – 30€

Moins de 25 ans (chômeurs): Catégorie unique 20 euros

Plongez dans la magie de Noël avec notre Grand Concert de Chants Traditionnels le 23 décembre à partir de 20h45 à l’Église de La Madeleine. On espère vous y entendre chanter !

Orchestre Hélios avec les Chœur Hélios Éphémère & Choeur Darius Milhaud, sous la Direction de Matthieu Cabanes Grand concert de noël avec chants traditionnels, solistes, chœurs, orchestre symphonique et participation du public.

Programme : « We Wish you a Merry Christmas » (Britanique), « Mon beau Sapin, roi des Forêts » (Allemand), « Il est né le divin enfant » (Français), « Les anges dans nos campagnes » (Français), “La Marche des Rois” de Bizet, « Joy to the World » de Haendel, « Hark the Herald Angels Sing » de Mendelsshon, « Jingle Bells » de James Pierpont , «Minuit Chrétien » de Adolphe Adam, «Douce Nuit » de Franz Gruber , « Petit Papa Noël » de Henri Martinet , « Ave Maria » de Charles Gounod, « Entre le bœuf et l’âne gris » de François Gevaert, « Hymne à la Nuit » de Rameau, « Adeste Fideles » de John Francis Wade, « Ave Maria » de Camille Saint-Saëns, « Jésus, que ma joie demeure » de Bach, « L’adieu des bergers » de Hector Berlioz, « Duo des Fleurs » Lakmé, « Es ist ein Ros’ entsprungen » Oratorio de Camille Saint-Saëns, Tollite Hostias de Camille Saint-Saëns

Église de La Madeleine place de la Madeleine 75008 Paris

Contact : https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.orchestrehelios.com/concerts

Hélios