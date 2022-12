Grand concert de chants de Noël La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Grand concert de chants de Noël
Chapelle Notre Dame de La Garde
La Ciotat
2022-12-18 16:00:00

2022-12-18 16:00:00 – 2022-12-18

Traverse Notre Dame de La Garde Chapelle Notre Dame de La Garde

La Ciotat

Bouches-du-Rhône La Chapelle Notre Dame de La Garde vous propose un joli concert de chants de Noël au profit de l’association Amandin et des Amis de La Chapelle. Une vingtaine de chanteurs dirigés par Gisèle Bellanger seront présents pour vous interpréter tous les grands standards de Noël.



Une collation sera ensuite partagée autour d’un vin chaud, de gâteaux maisons et de gourmandises. Venez partager un moment de joie et de sérénité sur le thème des chants de Noël dans le lieu privilégié de la Chapelle Notre Dame de La Garde. +33 6 11 51 08 74 Traverse Notre Dame de La Garde Chapelle Notre Dame de La Garde La Ciotat

