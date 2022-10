Grand concert annuel Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ottrott

Grand concert annuel Ottrott, 5 novembre 2022, Ottrott. Grand concert annuel

Avenue des Myrtilles Ottrott Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile

2022-11-05 – 2022-11-05 Ottrott

Bas-Rhin Ottrott EUR L’Orchestre Municipal d’Ottrott vous propose un concert automnal où chacun y trouvera ses résonnances, de la musique folklorique aux pièces plus modernes. Le samedi 05 Novembre 2022, la 2ème partie sera assurée par l’Orchestre d’Harmonie de Griesheim et le dimanche 06 Novembre, la

2ème partie sera assurée par le Choeur d'Hommes de Molsheim.

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile

