Grand concert années 80

Grand concert années 80, 18 juin 2022, . Grand concert années 80

2022-06-18 – 2022-06-18 Animation dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Soirée de clôture du festival. 18h30 Etat Naturel groupe de l’école de musique de Neufchâtel 19h30 Frédéric Lemarié 20h BIOZ 21h DJ José 21h30 Plateau années 80 avec Stone, Richard Sanderson, Richard Dewitte, Teds Sanders et Jean-Pierre Mader (Emergence Productions) Soirée présentée par Michel Jérôme. Animation dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Soirée de clôture du festival. 18h30 Etat Naturel groupe de l’école de musique de Neufchâtel 19h30 Frédéric Lemarié 20h BIOZ 21h DJ José 21h30 Plateau années 80 avec Stone,… Animation dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Soirée de clôture du festival. 18h30 Etat Naturel groupe de l’école de musique de Neufchâtel 19h30 Frédéric Lemarié 20h BIOZ 21h DJ José 21h30 Plateau années 80 avec Stone, Richard Sanderson, Richard Dewitte, Teds Sanders et Jean-Pierre Mader (Emergence Productions) Soirée présentée par Michel Jérôme. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville