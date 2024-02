Grand concert : Actus Tragicus de J. S. Bach par Gli Angeli Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim, samedi 23 mars 2024.

Grand concert : Actus Tragicus de J. S. Bach par Gli Angeli Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim Samedi 23 mars, 20h00

Samedi 23 Mars 2024 à 20h à l'église de Saessolsheim, Actus Tragicus et Jesu meine Freude de J. S. Bach, Motets de H. Schein, par Gli Angeli Genève (Stephan MacLeod)

Saessolsheim (commune de 500 habitants) entre Strasbourg et Saverne a fait construire il y a 29 ans un orgue superbe dans la belle église baroque du village. Depuis, c’est une intense vie musicale qui s’y développe, avec des concerts variés de musique classique et des stages. Le 23 mars prochain l’excellent ensemble Gli Angeli Genève donnera un magnifique programme avec un effectif de choix constitué de 14 musiciens originaires de 5 pays différents : un grand concert en perspective. Réservation recommandée. Plus on réserve tôt, mieux on est placé.

Les textes et traductions des pièces vocales seront projetés sur écran pendant le concert.

Au programme la Cantate Actus Tragicus (Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit) ; le motet «Jesu meine Freude» ; Johann Hermann Schein (1586 – 1630) : plusieurs motets. Bach avait 23 ans quand il écrit «Gottes Zeit» et 38 ans quand il écrit «Jesu meine Freude». Parmi les choses remarquables dans ce programme : l’effectif instrumental original (avec ses violes de gambes et flûtes à bec de «Actus tragicus», l’inventivité de «Jesu meine Freude, qui présente des variations au fil des différentes strophes, particulièrement inventives, et la profondeur des motets de Schein. Depuis 2015, Gli Angeli est venu à Saessolsheim 7 fois, en mars ce sera la 8è fois. Un ensemble aussi prestigieux dans un lieu aussi modeste, cela restera toujours étonnant. Au public d’en profiter ! Co-voiturage : depuis plusieurs années, les Amis de l’Orgue de Saessolsheim essaient de susciter des co-voiturages pour les concerts à Saessolsheim. Cette possibilité est présentée au moment de la réservation. On peut réserver dès à présent pour ce concert exceptionnel : plus on réserve tôt, mieux on est placé !

Entrée : 20€ / 30€ (places privilégiées à l’avant ou à la tribune) / 10€ (places sans bonne visibilité). Contact, réservation : ASAMOS, téléphone : 06 88 12 54 79 ; E-mail : asamos@orange.frhttp://asamos.org

Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim rue de l’église Saessolsheim 67270 Bas-Rhin