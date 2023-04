Concert-rencontre : jeunes talents de la musique d’aujourd’hui Grand comble Asnières-sur-Oise Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise

Val-d'Oise

Concert-rencontre : jeunes talents de la musique d’aujourd’hui Grand comble, 9 juillet 2023, Asnières-sur-Oise . Asnières-sur-Oise ,Val-DOise , Concert-rencontre : jeunes talents de la musique d’aujourd’hui Abbaye de Royaumont Grand comble Asnières-sur-Oise Val-DOise Grand comble Abbaye de Royaumont

2023-07-09 15:30:00 15:30:00 – 2023-07-09 16:30:00 16:30:00

Grand comble Abbaye de Royaumont

Asnières-sur-Oise

Val-DOise . Cycle [lumières sur la création]

Le concert de ces 8 jeunes instrumentistes de l’Ensemble Ulysses donne l’occasion de se réjouir de la grande diversité de la musique de notre siècle.

œuvres de Hugues Dufourt, Alex Mincek, Senay Uğurlu Grand comble Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Asnières-sur-Oise Adresse Asnières-sur-Oise Val-DOise Grand comble Abbaye de Royaumont Ville Asnières-sur-Oise Departement Val-DOise Tarif Lieu Ville Grand comble Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

Concert-rencontre : jeunes talents de la musique d’aujourd’hui Grand comble 2023-07-09 was last modified: by Concert-rencontre : jeunes talents de la musique d’aujourd’hui Grand comble Asnières-sur-Oise 9 juillet 2023 Abbaye de Royaumont Grand comble Asnières-sur-Oise Val-DOise Grand comble Asnières-sur-Oise val d'oise

Asnières-sur-Oise Val-DOise