Lecture de paysage au sommet du Grand Colombier Grand Colombier Arvière-en-Valromey, 17 septembre 2023, Arvière-en-Valromey.

Lecture de paysage au sommet du Grand Colombier Dimanche 17 septembre, 14h30 Grand Colombier Sur inscription

Labellisé Espace Naturel Sensible de l’Ain, le grand Colombier est l’un des fleurons de Bugey-Sud. Au sommet du col, une vue à 360° se dévoile avec sur un versant les massifs et les lacs alpins et sur l’autre le Valromey et ses pâturages.

Accompagnés d’une paysagiste, membre du CAUE de l’Ain, vous pourrez vous initier à la lecture du paysage et découvrir les spécificités de ce lieu hors du commun.

Réservation obligatoire (nombre de place limité)

Point de rendez-vous donné à la réservation.

Grand Colombier 01260 Arvière-en-Valromey Arvière-en-Valromey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©CCBugey-Sud