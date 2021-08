Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Finistère, Plounévez-Lochrist Grand cochon grillé animé Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Catégories d’évènement: Finistère

Plounévez-Lochrist

Grand cochon grillé animé Plounévez-Lochrist, 5 août 2021, Plounévez-Lochrist. Grand cochon grillé animé 2021-08-05 19:30:00 – 2021-08-05

Plounévez-Lochrist Finistère Plounévez-Lochrist Grand cochon grillé animé par un duo : musique irlandaise.

Sangria, cochon grillé et ses pommes de terre

fromage, dessert, café.

18 euros adulte

15 euros enfant (jusqu’à 12 ans).

