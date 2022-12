GRAND CIRQUE DE NOËL NICOLAS ZAVATTA Laval Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne Laval 10 25 EUR Noël et le Cirque, 2 univers magiques et féériques que nous avons réunis cette année à travers notre toute nouvelle création, La Boule Magique de Noël ! Un moment de convivialité unique et mémorable à vivre en famille ou entre amis !

Un grand spectacle de 2h durant lequel vous allez plonger dans notre boule de Noël pour y découvrir une magnifique parade accompagnée par nos mères Noël, nos lutins et surtout notre chanteuse live !

Vous découvriez également des grands classiques avec notre cavalerie, nos majestueux fauves, diabolos, des numéros aériens sensuels, un vent d’exotisme avec nos chameaux, lamas et notre cracheur de feu ! N’oublions pas également nos incontournables clowns et notre fameuse Boule Magique de Noël en taille XXL qui clôturera notre spectacle

Vendredi 16 décembre à 20h30

Samedi 17 décembre à 16h

Dimanche 18 décembre à 16h

Lundi 19 décembre à 16h

Mardi 20 décembre à 16h

Mercredi 21 décembre à 16h

Jeudi 22 décembre à 16h

Vendredi 23 décembre à 16h & 20h30

Samedi 24 décembre à 15h

Lundi 26 décembre à 16h

Mardi 27 décembre à 16h

Mercredi 28 décembre à 16h

Jeudi 29 décembre à 16h

Vendredi 30 décembre à 16h & 20h30

Samedi 31 décembre à 15h

Dimanche 1er janvier à 16h

Lundi 2 janvier à 15h Tarifs :

– enfant de 10€ à 25€

– adulte de 15€ à 30€ INFOS PRATIQUES :

· Spectacle de 2h avec entracte et restauration sur place

· Accès PMR / Parking gratuit / Chapiteau chauffé

· Réservation des places sur place

Cirque de Noël Nicolas Zavatta +33 6 26 07 07 74

