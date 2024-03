Grand chœurs d’opéra Théâtre Gérard Philipe Saint-Cyr-l’École, dimanche 2 juin 2024.

Grand chœurs d’opéra Concert de l’orchestre symphonique et des chœurs du Conservatoire Dimanche 2 juin, 18h00 Théâtre Gérard Philipe Entrée gratuite sur réservation.

Quoi de plus bouleversant que ces masses chantantes entonnant des hymnes triomphants, des chants guerriers ou des prières de supplications ? Qu’ils soient de gais lurons, de chastes prêtresses, des furies infernales ou des esclaves patriotes, les choeurs jouent un rôle essentiel dans l’opéra. Choeur d’Ailleurs, Choeur Réjouy, ViroChoeur et invités, les choeurs d’adultes et l’orchestre symphonique du Conservatoire explorent les pages les plus célèbres du répertoire lyrique :

Mozart (choeur final de La Flûte Enchantée) ; Bizet (la quadrille des toreros extrait de Carmen) ; Verdi (Choeur des sorcières de Macbeth ; Choeur des Esclaves de Nabucco) ; Offenbach (choeur des voyageurs de La Vie Parisienne) ou encore Wagner (marche nuptiale extrait de Lohengrin et choeur des matelots extrait du Vaisseau Fantôme).

Direction : Bernard Le Monnier

Chefs de choeur : Mireille Durand-Gasselin, Valérie Josse, Paul de Plinval, Solène Ponard

Théâtre Gérard Philipe Rue Gérard Philipe, 78210 Saint-Cyr-l'École Saint-Cyr-l'École 78210 Yvelines Île-de-France

© Versailles Grand Parc / Magali Hochet