les 4 chemins Grand Chatellerault, 1 avril 2023, Levier.

les 4 chemins 1 et 2 avril Grand Chatellerault

entrée libre

L’association REGARDS organise le premier week-end d’avril (1 et 2 / 04/2023) l’ouverture des ateliers de ses artistes adhérents.

Grand Chatellerault ateliers Levier Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Les 4 chemins

Le public est invité à venir découvrir les univers artistiques des participants et à échanger autour des pratiques et techniques des artistes. Une balade qui vous conduira sur les 4 chemins du Grand Châtellerault.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00