Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 18 – 26 novembre Grand Châtellerault

La Direction Gestion des déchets de Grand Châtellerault organise de nouveau cette année de nombreuses activités pour promouvoir les actions de réduction des déchets.

Le premier temps fort sera la gratiféria samedi 18 et dimanche 19 à la salle des fêtes Edouard Suire à OYRÉ. Si vous avez des objets en bon état, il est possible de leur donner une seconde vie en venant les déposer jusqu’au vendredi 10 novembre dans l’une des 7 déchèteries du territoire de Grand Châtellerault.

De nombreuses animations vont avoir lieu cette semaine sur le territoire :

– ateliers Do It Yourself

– visite du centre de tri

– atelier culinaire « anti-gaspi »

– ciné-débat

et bien d’autres…

Retrouvez le programme complet de la SERD 2023 sur https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr

Grand Châtellerault Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-26T10:30:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00