MAI A VELO ….Des animations tout au long du mois… Grand Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

MAI A VELO ….Des animations tout au long du mois… Grand Châtellerault, 1 mai 2023, Châtellerault. MAI A VELO ….Des animations tout au long du mois… 1 mai – 30 juin Grand Châtellerault Entrée libre Des parcours de balades à faire à vélo en Grand Châtellerault

et des conseils pratiques seront proposés sur le site web de l’association.

www.a-velo-a-chatellerault.org Grand Châtellerault Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.a-velo-a-chatellerault.org »}] [{« link »: « http://www.a-velo-a-chatellerault.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T10:00:00+02:00 – 2023-05-01T20:00:00+02:00

2023-06-30T10:00:00+02:00 – 2023-06-30T20:00:00+02:00 maiavelo vélo veloTango

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Grand Châtellerault Adresse Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Grand Châtellerault Châtellerault

Grand Châtellerault Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

MAI A VELO ….Des animations tout au long du mois… Grand Châtellerault 2023-05-01 was last modified: by MAI A VELO ….Des animations tout au long du mois… Grand Châtellerault Grand Châtellerault 1 mai 2023 Châtellerault Grand Châtellerault Châtellerault

Châtellerault Vienne