Soirée Prestige des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu, 15 novembre 2023, Beaujeu.

Beaujeu,Rhône

Dîner Gastronomique et spectacle d’exception… Une soirée inoubliable vous attend pour célébrer comme il se doit l’arrivée des Beaujolais Nouveaux..

2023-11-15 19:00:00 fin : 2023-11-15 . EUR.

Grand Chapiteau Promenade des Sarmentelles

Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Prestige Evening Event. Wednesday 20th November 2019

7.00pm in the heated marquee on the Place Norgelet.

Cena gastronómica y espectáculo excepcional… Le espera una velada inolvidable para celebrar la llegada de los Beaujolais Nouveaux.

Gourmet-Dinner und eine außergewöhnliche Show… Ein unvergesslicher Abend erwartet Sie, um die Ankunft der Beaujolais Nouveaux gebührend zu feiern.

