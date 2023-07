Grand Cellier Grand cellier du prieuré Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Yvelines Grand Cellier Grand cellier du prieuré Conflans-Sainte-Honorine, 16 septembre 2023, Conflans-Sainte-Honorine. Grand Cellier 16 et 17 septembre Grand cellier du prieuré Entrée libre Ouverture exceptionnelle du Grand Cellier du XIIIe siècle, vestige architectural de l’ancien prieuré, devenu le lieu de conservation de la collection des bateaux de plaisance du Musée de la batellerie et des voies navigables. Grand cellier du prieuré Parc du Prieuré 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France 01 39 90 39 50 Cellier gothique du XIIIe siècle, vestige de l’ancien prieuré construit par les moines venus de l’abbaye du Bec-Hellouin en Normandie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Ville de Conflans-Sainte-Honorine Détails Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines Autres Lieu Grand cellier du prieuré Adresse Parc du Prieuré 78700 Conflans-Sainte-Honorine Ville Conflans-Sainte-Honorine Departement Yvelines Lieu Ville Grand cellier du prieuré Conflans-Sainte-Honorine

Grand cellier du prieuré Conflans-Sainte-Honorine Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conflans-sainte-honorine/