Capavenir Vosges Vosges La ville de Thaon-les-Vosges organise le dimanche 06 mars un grand défilé de Carnaval. Départ à 15h30 au niveau du Super U. Montée du cortège vers la Rotonde. Venez voir une trentaine de marionnettes géantes, des chars, des spectacles de clowns, des animations…

Et ne manquez pas l’embrasement du char de Monsieur Carnaval à l’arrivée.

Distribution de beignets et chocolat chaud.

+33 3 29 39 15 45

