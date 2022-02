Grand carnaval au Jardin d’Acclimatation Jardin d’Acclimatation Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Grand carnaval au Jardin d’Acclimatation Jardin d’Acclimatation, 1 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 01 mars 2022

de 14h00 à 18h00

payant

Venez célébrer avec nous le plus fun des mardis gras ! Votre déguisement est prêt ? Rendez-vous le mardi 1er mars au Jardi d’Acclimatation pour un moment haut en couleurs ! Nous invitons princesses, pirates, jongleuses, clowns, astronautes, magiciennes, licornes et dinosaures à rejoindre notre grande parade ! Chars, danseurs, artistes, musiciens et mascottes défilent dans les allées du parc sous une pluie de confettis ! En avant la musique ! GAGNEZ DES « PASS TRIBU » EN PARTICIPANT À NOTRE GRAND CARNAVAL ! VENEZ AVEC VOTRE PLUS BEAU DÉGUISEMENT LE 1ER MARS PROCHAIN. PRENEZ-VOUS EN PHOTO AVEC VOTRE DEGUISEMENT PENDANT LE GRAND CARNAVAL. PUBLIEZ VOTRE PHOTO SUR INSTAGRAM AVEC LE #JARDINDACCLIMATATION. LES 10 PLUS BELLES PHOTOS REMPORTERONT UN « PASS TRIBU » CONTENANT 4 PASS ILLIMITÉS. ALORS, A VOUS DE JOUER ET DE GAGNER ! Départ de la Parade à 14h00, 15h30 et 17h00 en face à la Rivière Enchantée. Jardin d’Acclimatation Bois de Boulogne Paris 75116 Contact : https://www.jardindacclimatation.fr/agenda Balade;Enfants

Date complète :

2022-03-01T14:00:00+01:00_2022-03-01T18:00:00+01:00

©Jean-Baptiste Gurliat/Ville de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardin d'Acclimatation Adresse Bois de Boulogne Ville Paris lieuville Jardin d'Acclimatation Paris Departement Paris

Jardin d'Acclimatation Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Grand carnaval au Jardin d’Acclimatation Jardin d’Acclimatation 2022-03-01 was last modified: by Grand carnaval au Jardin d’Acclimatation Jardin d’Acclimatation Jardin d'Acclimatation 1 mars 2022 Jardin d'acclimatation Paris Paris

Paris Paris