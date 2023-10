Stage découverte d’aviron pour les jeunes Grand Canal du Château de Versailles Versailles, 24 octobre 2023, Versailles.

Stage découverte d’aviron pour les jeunes 24 – 27 octobre Grand Canal du Château de Versailles

Venez essayer l’aviron à Versailles.

Le Cercle Nautique de Versailles organise un stage découverte d’aviron pour les jeunes, pendant les vacances scolaires de la Toussaint.

Ce stage de 4 matinées est réservé aux jeunes de 11 à 17 ans qui souhaitent découvrir ce sport de plein air qui se pratiquera sur le grand canal du parc du Château.

du 24 au 27 octobre de 9h30 à 12h00

au tarif de 100 € pour les 4 matinées

Les modalités d’inscriptions sont accessibles via :

Le site internet – Cercle Nautique de Versailles (cnversailles.org)

La page Facebook Cercle Nautique de Versailles | Versailles | Facebook

Le compte Instagram https://instagram.com/cnversailles

Dans la limite des places disponibles.

