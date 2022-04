Grand Cabaret des Filles de Joie – Festival d’Anniversaire Mains d’oeuvres, 23 avril 2022, Saint-Ouen.

LE CABARET DES FILLES DE JOIE de Juliette Dragon célèbre son 19ème anniversaire en vous proposant un festival burlesque & rocknroll, sexy et féministe. Ça dure 2 jours. C’est magique, c’est joyeux, ça fait du bien. **Samedi 23 avril : NUIT FATALE** ——————————— Depuis 2007, 2-3 fois par an, les Nuits Fatales de JULIETTE DRAGON & SEB LE BISON sont le rendez-vous parisien incontournable des punk-rockers fans de pin-up. Le concept est simple : du ROCK & des pures meufs. ### LIVE : RIKKHA C’est GLAM & PUNK, c’est féministe et pailleté, sexy et engagé, subversif et joyeux, indépendant et libre. [www.rikkha.com](http://www.rikkha.com) ### PETIT CABARET PRIMITIF Une série de numéros de groupe des élèves de l’ Ecole des Filles de Joie sur le thème des pin-up sauvages. Dans les comics des années 50, les B movies et autres séries Z, des îles exotiques imaginaires sont peuplées de populations matriarcales tribales fantasmées. La pin-up sauvage est en voix d’extinction. Elle vit en hordes dans les arbres où elle construit des nids comme les marsupilamis. Sa toison est léopard et parée de fleurs chatoyantes. Elle est prédatrice, féline, fougueuse, câline, sensuelle, joueuse. Elle est l’esprit des jungles qu’on a rasées, elle est la vengeance de la Pachamama. Avec LE CABARET DES FILLES DE JOIE pour plusieurs numéros au cabaret en première partie puis sur le live de RIKKHA et ensuite en after show. **Spéciales guests stars :** – SCARLETT MARTINI (Rome) clairement à notre humble avis, une des plus belles femmes du monde, talentueuse artiste réputée internationalement pour l’originalité et l’esthétique de ses numéros, – ROSABELLE SELAVY (New York) artiste complète surréaliste et psychédélique incontournable, à la fois circacienne, effeuilleuse, marionnetiste, costumière, performeuse, contorsionniste, … et bien d’autres ! **HORAIRES SAMEDI** 19h : ouverture des portes, petite restauration sri lankaise au bar, happy hour champagne et cocktails délicieux. 20h :PETIT CABARET PRIMITIF 20h15 : Live RIKKHA & cabaret new burlesque en perfs pendant le concert. 22h30 : AFTER SHOW Dance floor en salle DJ SET SEB LE BISON versus Gogo Battle et impros sur scène by les PURES MEUFS ! **Dimanche 24 avril, GRAND CABARET BEST OF d’anniversaire** ———————————————————– Depuis 2003, LE CABARET DES FILLES DE JOIE c’est la crème du Cabaret New Burlesque parisien : des numéros les plus classiques et mignons aux performances les plus barrées et engagées politiquement (éco-féminisme), les mises en scène de Juliette Dragon sortent de l’ordinaire et bottent le derrière aux idées reçues et consensuelles. Elles incarnent un féminisme décomplexé, bienveillant, sexy et fun qui fait plaisir à vivre. Toutes les Femmes sont Belles est son credo. Chaque mois, les pures meufs présentent une nouvelle revue entièrement inédite en résidence à MAINS D’OEUVRES. Chaque mois, une nouvelle thématique, des invitées de ouf. C’est toujours une belle fête qui met de bonne humeur, tous publics. VENEZ ! Avec des chorégraphies de groupe des élèves de l’ Ecole des Filles de Joie + Guest Stars : SCARLETT MARTINI (Rome), clairement à notre humble avis, une des plus belles femmes du monde, talentueuse artiste réputée internationalement pour l’originalité et l’esthétique de ses numéros + surprises & SPECIAL GUESTS ALL STARS **HORAIRES DIMANCHE** 17h : ouverture des portes, petite restauration sri lankaise au bar, happy hour champagne et cocktails délicieux. 18h : GRAND CABARET BEST OF 20h : AFTER SHOW dansant, DJ set SEB LE BISON [[https://my.weezevent.com/festival-danniversaire](https://my.weezevent.com/festival-danniversaire)](https://my.weezevent.com/festival-danniversaire)

Prévente : 12€; Prévente deux soirées : 20€; Tarif sur place : 15€

Mains d’oeuvres 1 rue charles garnier saint ouen Saint-Ouen Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T19:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T17:00:00 2022-04-24T23:59:00