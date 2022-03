Grand Cabaret de Printemps Mains d’Oeuvres Saint Ouen Catégories d’évènement: île de France

Saint-Ouen

Grand Cabaret de Printemps Mains d’Oeuvres, 19 mars 2022, Saint Ouen. Date et horaire exacts : Du samedi 19 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022 :

dimanche

de 17h00 à 22h00

samedi

de 19h00 à 23h00

payant

Chaque mois, LE GRAND CABARET DES FILLES DE JOIE de JULIETTE DRAGON présente une nouvelle revue entièrement inédite à MAINS D’OEUVRES. Chaque mois, une vingtaine d’artistes incroyables explore un thème à travers une nouvelle création : effeuillage burlesque, performances, chant, danse, sketchs. Chaque mois, c’est l’occasion de se retrouver, de rire, de vibrer ensemble en célébrant la puissance de l’éternel Féminin avec jubilation. Le spectacle est drôle, sexy et féministe. La preuve que ces 3 mots peuvent enfin faire bon ménage – ménage à trois, il va sans dire. Chaque mois, découvrez les tableaux de groupe des élèves de l’Ecole des Filles de Joie ainsi que des solos d’invitées prestigieuses. L’édition du mois de mars arrive le week-end de l’équinoxe de printemps. C’est l’occasion de parler de la montée de sève, des élans amoureux, des papillons, du chant des oiseaux et des petites fleurs : les jours rallongent, la lumière revient, l’humeur est bucolique, on a envie de se réunir, de célébrer la vie, de profiter du soleil et d’admirer les jeunes -et moins jeunes- filles en fleurs. Speciale Guests : – la fascinante YAZZ (Prague), vedette internationale du burlesque européen, danseuse émérite, mi-femme mi-déesse, elle nous propose deux numéros inédits. Venez vous faire hypnotiser par ses ondulations et la délicatesse de son jeu de jambes… – la délicieuse ROSABELLE SELAVY (New York), vedette internationale du burlesque américain, circacienne, contorsionniste, artiste magique, elle est complète, ses numéros sont à la fois poétiques, drôles, délirants et joyeux. Un bonheur absolu. + Invitées surprises. Maitresse de Cérémonie et metteuse en scène : JULIETTE DRAGON. Mains d’Oeuvres 1 rue Charles Garnier Saint Ouen 93400 Contact : https://my.weezevent.com/grand-cabaret-de-printemps https://www.facebook.com/events/287576810183116 Date complète :

©Didier Bonin

