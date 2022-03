Grand Cabaret de Printemps Mains d’oeuvres, 19 mars 2022, Saint-Ouen.

Grand Cabaret de Printemps

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Mains d’oeuvres

Chaque mois, **LE GRAND CABARET DES FILLES DE JOIE** de **JULIETTE DRAGON** présente une nouvelle revue entièrement inédite à **MAINS D’OEUVRES.** Chaque mois, une vingtaine d’artistes incroyables explore un thème à travers une nouvelle création : effeuillage burlesque, performances, chant, danse, sketchs. Chaque mois, c’est l’occasion de se retrouver, de rire, de vibrer ensemble en célébrant la puissance de l’éternel Féminin avec jubilation. Le spectacle est drôle, sexy et féministe. La preuve que ces 3 mots peuvent enfin faire bon ménage – ménage à trois, il va sans dire. Chaque mois, découvrez les tableaux de groupe des élèves de l’Ecole des Filles de Joie ainsi que des solos d’invitées prestigieuses. L’édition du mois de mars arrive le week-end de l’équinoxe de printemps. C’est l’occasion de parler de la montée de sève, des élans amoureux, des papillons, du chant des oiseaux et des petites fleurs : les jours rallongent, la lumière revient, l’humeur est bucolique, on a envie de se réunir, de célébrer la vie, de profiter du soleil et d’admirer les jeunes -et moins jeunes- filles en fleurs. **Speciale Guests** : – **la fascinante YAZZ** (Prague), vedette internationale du burlesque européen, danseuse émérite, mi-femme mi-déesse, elle nous propose deux numéros inédits. Venez vous faire hypnotiser par ses ondulations et la délicatesse de son jeu de jambes… – **la délicieuse ROSABELLE SELAVY** (New York), vedette internationale du burlesque américain, circacienne, contorsionniste, artiste magique, elle est complète, ses numéros sont à la fois poétiques, drôles, délirants et joyeux. Un bonheur absolu. + Invitées surprises. Maitresse de Cérémonie et metteuse en scène : JULIETTE DRAGON. **Miam-Miam / Glou-glou** Partenariat avec du bon champagne afin que l’ivresse soit cabaresque : 30€ la bouteille et cocktails filtre d’amour. Petite restauration srilankaise sur place. **3 tarifs en prévente** _60€ : Tables SPRING DELUXE_ pour amoureux en couple ou en trouple. 5 tables seulement. Si tu es célibataire, ton amour peut être aussi ta mère, ta soeur ou ta meilleure amie. Accueil et placement personnalisé au premier rang par nos Show Girls. Spéciales dédicaces pendant le spectacle. _15€ : place PETITE FLEUR_ assise (sans table). _10€ : place POLLEN._ Tu prends le risque de rester debout si c’est complet mais tu payes moins cher si t’es fauché parce qu’on t’aime autant. **2 séances de la même revue pour 2 opportunités d’assister à cette revue exceptionnelle car la jauge est restreinte:** **> Samedi 19 mars, 19h, show à 20h.** **> Dimanche 20 mars, 17h, show à 18h.** [**BILLETTERIE**](https://my.weezevent.com/grand-cabaret-de-printemps) After-show, on danse ensemble, on se rencontre, on discute, on s’aime. MAINS D’OEUVRES, 1 rue Charles Garnier à St Ouen, aux Puces de Clignancourt. M° Porte de Clignancourt / Garibaldi / Mairie de St Ouen

60€ Tables Spring Deluxe pour 2 ou 3 personnes; 15€ place Petite Fleur assise; 10€ place Pollen

LE GRAND CABARET DES FILLES DE JOIE de JULIETTE DRAGON présente une nouvelle revue entièrement inédite à MAINS D’OEUVRES. L’édition du mois de mars arrive le week-end de l’équinoxe de printemps.

Mains d’oeuvres 1 rue charles garnier saint ouen Saint-Ouen Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T22:00:00