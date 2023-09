Grand cabaret Clowns Sans Frontières Catégorie d’Évènement: ile de france Grand cabaret Clowns Sans Frontières, 13 octobre 2023, . Le vendredi 13 octobre 2023

de 17h00 à 20h00

.Tout public. gratuit Accessible à tous les publics Gratuit Pour l’arrivée de la Marche des Nez à Paris, un cabaret éphémère s’installe sur les quais de Seine : des spectacles de mimes, d’acrobates et de clowns gratuits et tout public. Présenté par Garniouze, dans le rôle de Mr Loyal De 17h à 18h30

Jeux

interactifs grandeur nature sur le thème du droit à l’enfance animés par l’UNICEF et Clowns Sans Frontières

Arrivée de

La Marche des nez : Déambulation

des brigades de clowns des 5 coins de la France, rythmée par la Fanfare Fans

Fronfières

Remise du

manifeste pour le Droit à l’Enfance à l’UNICEF

De 18h30 à 20h

LE GRAND CABARET SANS FRONTIÈRES avec :

L’Académie Fratellini : spectacle « A portée de mains », mis en

scène par Thierry Thieû Niang

Les Kissméou : portés

acrobatiques et clownesques

Cie

Laissez fou rêver :

extrait du spectacle « Ze

Match », un match de tennis pas comme les autres

Magic

Julius Show : magie comique

par Julien Maurel

Sages

comme des sauvages : musiques

du monde – maloya – chansons Nos partenaires :

Mairie de Paris, UNICEF, Académie Fratellini, Ministère de la Culture, La Villette, Les Nautes. Qui sommes-nous ?

Créée en 1993, Clowns

Sans Frontières est une association artistique de solidarité internationale qui

intervient partout dans le monde pour apporter, à travers le rire et le

spectacle, un soutien psychosocial à des populations victimes de crises

humanitaires ou en situation de grande précarité, en premier lieu les enfants. Quais de Seine – Rive droite | Au niveau du pont de Sully Contact : https://www.clowns-sans-frontieres-france.org/notre-actualite/evenements/arrivee-de-la-marche-des-nez-save-the-date/?fbclid=IwAR2srgNfmOI0MhLu2ORKLMTcz881c8whdUuuWWpp7SRh_rQJ2wSQzvy-iHw https://www.facebook.com/ClownsSansFrontieresFrance https://www.facebook.com/ClownsSansFrontieresFrance https://www.clowns-sans-frontieres-france.org/nos-actions/nos-actions-de-sensibilisation/la-marche-des-nez/

Détails Catégorie d'Évènement: ile de france Autres Departement Paris

