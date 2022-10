Grand cabaret, 29 octobre 2022, .

Grand cabaret



2022-10-29 20:30:00 – 2022-10-29 23:00:00

Un spectacle étonnant, des artistes nationaux et internationaux.

20 h 30 aux tables des spectateurs : close-up et magie de proximité.

21 h 30 sur scène : chant, magie, humour et mystère.

Entrée gratuite.

Places limitées, réservation au 06 71 73 60 21 ou musicalinxe@gmail.com

Vente d’assiettes de tapas salées, sucrés, boissons.

Ouverture de la salle à partir de 20 h.

+33 6 71 73 60 21

FERNANDES Marie

