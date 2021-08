Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges GRAND BRIC À BRAC Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

GRAND BRIC À BRAC Mirecourt, 4 septembre 2021, Mirecourt. GRAND BRIC À BRAC 2021-09-04 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-04 17:00:00 17:00:00 rue des Pampres Cour de la Maison des Pampres

Mirecourt Vosges Mirecourt Vosges Grand Bric à Brac à Mirecourt

Vente de meubles, bibelots, vaisselle, livres…

Organisé par l’Amicale du Faubourg Saint Vincent (l’amicale est la seule à exposer)

Port du masque obligatoire nicolas.natacha88@wanadoo.fr +33 6 31 24 89 63 Amicale du Faubourg Saint Vincent dernière mise à jour : 2021-08-21 par OT MIRECOURT

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse rue des Pampres Cour de la Maison des Pampres Ville Mirecourt lieuville 48.30132#6.14038