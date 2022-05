GRAND BRIC À BRAC Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Vosges

GRAND BRIC À BRAC Fraize, 14 mai 2022, Fraize. GRAND BRIC À BRAC Fraize

2022-05-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-14 12:00:00 12:00:00

Fraize Vosges Fraize Les bénévoles de l’association Emmaüs 88 ouvrent les portes de la boutique et proposent un grand choix d’objets à prix solidaires.

En achetant chez Emmaüs 88 vous participez à leur chaîne de solidarité. +33 3 29 50 48 74 Fraize

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Fraize, Vosges Autres Lieu Fraize Adresse Ville Fraize lieuville Fraize Departement Vosges

Fraize Fraize Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraize/

GRAND BRIC À BRAC Fraize 2022-05-14 was last modified: by GRAND BRIC À BRAC Fraize Fraize 14 mai 2022 Fraize Vosges

Fraize Vosges