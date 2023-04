« Faites DU JEU » Salle des Fêtes, 6 mai 2023, Grand-Brassac.

Dés 2 ans à 99 ans ! « Faites du Jeu » Gratuit – partir de 14h : jeux de société, de cartes, en bois. En soirée Jeu d’ambiance. Petite restauration sur place. Réservation avant le 30 Avril..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . .

Salle des Fêtes

Grand-Brassac 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 2 years old to 99 years old ! free « Faites du Jeu » – from 2pm: board games, card games, wooden games. In the evening, a game of atmosphere. Small catering on the spot. Reservation before April 30th.

¡De 2 a 99 años! gratis « Faites du Jeu » – a partir de las 14 h: juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de madera. Por la noche, juego de ambiente. Pequeño catering in situ. Reserva antes del 30 de abril.

Von 2 Jahren bis 99 Jahren! « Faites du Jeu » Kostenlos – ab 14 Uhr: Gesellschafts-, Karten- und Holzspiele. Am Abend Stimmungsvolles Spiel. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Reservierung vor dem 30. April.

