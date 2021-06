Nancy Porte de la Craffe Meurthe-et-Moselle, Nancy GRAND BLINDTEST UGZ ALL Porte de la Craffe Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

le samedi 3 juillet à 20:15

Prêt pour vivre le Meilleur Quizz musical du Grand Est ? Morceaux cultes, titres légendaires, chansons incontournables … On vous attend sur la terrasse Porte de la Craffe pour un blindtest endiablé animé par l’asso Underground Zero – incontournable dans ce domaine – avec à la clé de nombreux lots à gagner. Ça va chauffer!

GRATUIT

Les 2, 3 et 4 juillet prochain, venez découvrir le nouveau rendez-vous proposé par l’équipe de Nancy Jazz Pulsations autour de l’emblématique Porte de la Craffe. Porte de la Craffe Porte de la Craffe Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle

2021-07-03T20:15:00 2021-07-03T21:00:00

2021-07-03T20:15:00 2021-07-03T21:00:00

