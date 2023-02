GRAND BLANC LA MAROQUINERIE, 17 mai 2023, PARIS.

GRAND BLANC LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-05-17 à 19:30 (2023-05-17 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

PARAGES ET LA MAROQUINERIE (1 L-R-21- 6900) présentent ce concert. Après 1 EP, 2 albums et une tournée marathon autour du monde, Grand Blanc a décidé de prendre le Temps.Le temps de se ressourcer, le temps de repenser le groupe, de resserrer encore plus leurs liens en s’isolant près d’une année dans une maison en pleine campagne picarde. C’est ce nouveau lieu et la contemplation quotidienne de la nature qui a donné cette nouvelle mutation du groupe.On note déjà la présence de nouveaux instruments, comme la prédominance de la harpe de Camille ou un gout pour la suspension et la narration sur ce nouveau titre, réalisé en huis clos avec Adrien Pallot.Ce retour sera marqué par un concert le 17 Mai à la Maroquinerie, avec la nouvelle instrumentation du groupe et les futurs morceaux de l’album à venir…Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants) Grand Blanc Grand Blanc

Votre billet est ici

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

PARAGES ET LA MAROQUINERIE (1 L-R-21- 6900) présentent ce concert.

Après 1 EP, 2 albums et une tournée marathon autour du monde, Grand Blanc a décidé de prendre le Temps.

Le temps de se ressourcer, le temps de repenser le groupe, de resserrer encore plus leurs liens en s’isolant près d’une année dans une maison en pleine campagne picarde. C’est ce nouveau lieu et la contemplation quotidienne de la nature qui a donné cette nouvelle mutation du groupe.

On note déjà la présence de nouveaux instruments, comme la prédominance de la harpe de Camille ou un gout pour la suspension et la narration sur ce nouveau titre, réalisé en huis clos avec Adrien Pallot.

Ce retour sera marqué par un concert le 17 Mai à la Maroquinerie, avec la nouvelle instrumentation du groupe et les futurs morceaux de l’album à venir…

Aucun vestiaire sur place

Par notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici