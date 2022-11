Grand Bazar Club Marseille 2e Arrondissement, 2 décembre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Grand Bazar Club

EUR 10.5 Grand Bazar Club c’est la soirée d’ouverture de Grand Bazar, marché de Noël des cultures urbaines par Twerkistan.



Depuis 2017, le collectif réchauffe les nuits de Marseille comme le soleil en été. Les amateurs et amatrices de whine et de turn-up se retrouvent sur les soirée Twerkistan pour bouncer sur des sons sucrés et saccadés



Pour cette soirée le line-up est composé de :



Deekapz, duo de DJ’s & beatmakers venu de São Paulo au Brésil, qui repousse les frontières de la global bass music, mélangeant mélodies tropicales et rythmiques brésiliennes



Pour les entourer on accueille Mattéo de Chinese Man, maestro du genre et pionner de la scène internationale, et les DJ’s du crew Twerkistan pour ouvrir et clôturer cette soirée qui s’annonce bouillante



Présenté par Twerkistan.



Cet événement est réservé aux personnes de plus de 18 ans.

Soirée d’ouverture de Grand Bazar, marché de Noël des cultures urbaines.

Evénement réservé aux personnes de plus de 18 ans.

http://www.dock-des-suds.org/

