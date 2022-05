Grand banquet interculturel, 29 juin 2022, .

Grand banquet interculturel

2022-06-29 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-29 19:00:00 19:00:00

Venez partager un moment convivial dans l’ancien haras de Trévières en apportant chacun.e un plat de votre région et/ou pays lors d’un grand banquet interculturel et intergénérationnel. Venez aussi déguster et découvrir les plats des autres habitant.es : l’occasion d’éveiller ses papilles et de faire de belles rencontres. nLe banquet se tiendra dans la cour du haras, côté jardin.

