Grand banquet dansant du Printemps Lesparre-Médoc, 3 avril 2022, Lesparre-Médoc.

Grand banquet dansant du Printemps rue jean Fourment Salle de Saint-Trélody Lesparre-Médoc

2022-04-03 12:00:00 – 2022-04-03 rue jean Fourment Salle de Saint-Trélody

Lesparre-Médoc Gironde

33 EUR L’association le Renouveau vous convie à son grand banquet dansant de printemps.

Au menu :

Apéritif et amuse-bouche

Terrine de joue de boeuf et sa compotée d’oignons confits

Rôti de veau Orloff et sa garniture

Brebis et sa confiture de cerise

Moelleux à l’orange

Vin rouge et rosé, café.

Animé par André Perez et son orchestre.

Un thé dansant sera également au programme à partir de 14h30.

Sur inscription avant le 25 Mars. Règlement au moment de l’inscription.

+33 6 07 52 58 64

libre

rue jean Fourment Salle de Saint-Trélody Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-02-25 par