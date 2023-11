Grand ballet Tahiti Marquises Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Germain (MPAA) Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 08 novembre 2023

de 20h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

IMPORTANT, les réservations se font sur le site Eventbrite.fr

À l’occasion des 36 ans de carrière internationale du « Grand Ballet Tahiti aux Marquises » de Théo Sulpice, un spectacle d’anniversaire sera donné afin de rendre hommage au travail effectué toutes ces années aux quatre coins du monde pour promouvoir l’art traditionnel polynésien.

Ambassadeur de la Polynésie Française, promoteur des cultures polynésiennes à travers toutes les régions de France, mais aussi en Europe, en Afrique, en Asie et aux Amériques, Théo Sulpice, dans le seul but de faire rayonner le folklore de la Polynésie française, a réussi à emporter avec lui dans ce projet plus de 2000 artistes danseurs tout au long de ces années jusqu’à aujourd’hui, brandissant très haut les couleurs traditionnelles de la Polynésie française.

Qui est Théo Sulpice ?

Né

le 10 Novembre 1964 sur l’île de Nuku-Hiva, dans l’archipel des

Marquises, Théo Sulpice est auteur, compositeur, interprète. Dans

son adolescence, une petite annonce dévie sa ligne de vie et

l’invite à rejoindre son destin. Recruté par Paulette Viénot

dans la troupe de danse Ballet de Tahiti Nui, il part alors en

tournée pendant six mois en Amérique du Sud.

En

décembre 1981, une réalisatrice Hina Sylvain, l’incite à

s’installer en France et se produit pendant deux ans à l’Eléphant

Bleu, un cabaret parisien.

De

1985 à 1987, il monte le groupe Tamure Tahiti, ayant connu un succès

auprès des métropolitains. Groupe qui deviendra en 1992, Show

Tahiti Nui. L’ampleur du succès, a incité la troupe à s’exporter

dans toutes les régions de France, en Europe et puis en Afrique,

Asie, Moyen-Orient et Amérique du Nord et du Sud.

En

parallèle, sa passion pour la chanson lui a permis de sortir

plusieurs album tels que Tamahine, A Mave Mai, Tama Maohi (2001),

Théo The King Of the Tamure (2003),Théo The King Of The Tamure

Volume 2 (2006), Show Tahiti Nui (2009) et l’album Tahiti Marquises

(2023).

Voilà pourquoi assister à ce spectacle traditionnel de musiques et de danses polynésiennes.

Anciennement appelé Show Tahiti Nui,

le

spectacle « Tahiti Marquises », vous propose de

découvrir

un spectacle polynésien envoûtant qui vous transportera avec les

plus jolies filles et les plus beaux garçons des îles, parés de

costumes inspirés par une nature extravagante et exubérante.

Les artistes vous entraîneront au cœur des fabuleuses histoires et lointaines légendes de la Polynésie pour vous faire découvrir à travers différents tableaux, toute la richesse des cultures des 5 archipels de la Polynésie Française.

Le 08 novembre 2023, à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint- Germain, aura lieu cette magnifique célébration, lors de laquelle vous aurez l’opportunité d’assister à l’un des plus grands spectacles polynésien et unique sur Paris.

Passionnés et amoureux de la Polynésie et de ses cultures, rendez-vous à la MPAA Saint-Germain, 4 Rue Félibien – 75006 PARIS, pour partager un bout de la Polynésie sur les rythmes des ukulélés et de la joie de vivre propre aux habitants des îles.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Germain (MPAA) 4 Rue de Félibien 75006 Paris

Contact : https://www.tahitiauxmarquises.com/ +33663238123 tahitimarquise98@gmail.com https://www.facebook.com/TahitiMarquises https://www.facebook.com/TahitiMarquises https://www.eventbrite.fr/e/billets-36-ans-de-tahiti-aux-marquises-733419356037?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl&fbclid=IwAR3FfCqgI0PcKJJdjMB79wXa5A7-sYb8QPez2XEXHe6lRAL2ztwF0R89FxY

Ballet Tahïti Marquises