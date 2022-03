Grand bal trad’ Salle Bouzinac,Gaillac (81), 2 avril 2022, .

Grand bal trad’

Salle Bouzinac, Gaillac (81), le samedi 2 avril à 20:00

**SAMEDI 2 AVRIL 2022** **16h** stage avec le prince de la bourrée sauvage **Christian Frappa** La bourrée trois temps, découverte ou redécouverte avec Christian Frappa. Christian Frappa transpire la bourrée, la vit, l’adapte dans toutes les situations, … et surtout, aime la transmettre depuis plus de dix ans. Élaborant une réflexion sur sa pratique de la danse en Haute Auvergne et sur la façon de l’enseigner, il aboutit à des formes épurées afin de cibler l’essentiel : le mouvement, la gestion de l’espace, la communication entre les danseurs et la relation musicien danseur. **19h** buvette et restauration Galettes sarrasin végé , crêpes, gâteaux + Bar **20h** Bal **Marthe Turret et Noëllie Nioulou** Le duo Tourret-Nioulou propose une musique acoustique croisant les cordes et les crins autour des répertoires de violons populaire du Massif Central, elles déploient une énergie indomptable et irrésistible basée sur des timbres riches et une cadence farouche.” Marthe Tourret: violons – chant Noëllie Nioulou: Violoncelle – violon – chant **Trio Kapadnom** projet nouveau issu de Chaman, du trad pur et dur, d’ici et d’ailleurs ! Ninon au violon, David à la guitare et Didier à l’accordina stage : 12 € bal : 8 € stage+bal : 15 € + adhésion à l’association Gaill’Oc, à prix libre. gratuit pour les – de 12 ans infos : 06 58 55 38 20 *source : événement [Grand bal trad’](https://agendatrad.org/e/35986) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Salle Bouzinac,Gaillac (81) Rue Aristide Briand Salle Bouzinac, 81600 Gaillac, France



