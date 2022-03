GRAND BAL RÉTRO Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

GRAND BAL RÉTRO Palavas-les-Flots, 7 mai 2022, Palavas-les-Flots. GRAND BAL RÉTRO Palavas-les-Flots

2022-05-07 – 2022-05-07

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots 21h Grand bal rétro avec Octane Quintet organisé par la Guinguette du Soleil Réservations : 06 07 80 57 63 ou laguinguettedusoleil@live.fr Salle bleue Tarif : 10 euros 21h Grand bal rétro avec Octane Quintet organisé par la Guinguette du Soleil Réservations : 06 07 80 57 63 ou laguinguettedusoleil@live.fr Salle bleue Tarif : 10 euros laguinguettedusoleil@live.fr +33 6 07 80 57 63 21h Grand bal rétro avec Octane Quintet organisé par la Guinguette du Soleil Réservations : 06 07 80 57 63 ou laguinguettedusoleil@live.fr Salle bleue Tarif : 10 euros Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-03-11 par OT PALAVAS-LES-FLOTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

GRAND BAL RÉTRO Palavas-les-Flots 2022-05-07 was last modified: by GRAND BAL RÉTRO Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 7 mai 2022 Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault