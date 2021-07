Orbey Orbey Haut-Rhin, Orbey Grand bal populaire Orbey Orbey Catégories d’évènement: Haut-Rhin

L'associations Orbey Animation et la ville d'Orbey vous proposent, comme chaque année, à l'occasion de la fête nationale, un bal populaire et du feu d'artifice. Rendez-vous au Parc Lefebure, à partir de 21h pour profiter d'une petite restauration, buvette, ainsi que de la piste de danse sous chapiteau pour profiter du bal jusqu'à la fin de soirée! Le feu d'artifice et bonne ambiance assurée !

Grand bal populaire
Orbey, 13 juillet 2021
Orbey
Haut-Rhin