2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26 02:00:00

Grand Bal masqué déguisé Saint-Gein
2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26 02:00:00
Saint-Gein Landes Saint-Gein 5 EUR

Les Saint-Génois ont une grosse envie de Fêtes et ils ne sont pas les seuls ! Le comité des Fêtes donne le Top-départ en organisant un grand bal avec concours du meilleur déguisement. Le moment est venu d'ouvrir les vieilles malles du grenier, de dépoussiérer les machines à coudre, d'activer son esprit créatif pour passer une soirée qui restera dans les annales. Musique et bonne humeur assurées, sans oublier la restauration avec burgers de canard (fait maison), frites, crêpes …et buvette.

